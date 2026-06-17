Nessuna sorpresa, confermati i neo consiglieri 

Il Comune di Sestu ha pubblicato il manifesto degli eletti con le proclamazioni, ultimo atto che dà l’ufficialità al nuovo Consiglio comunale. Nessuna sorpresa in quest’ultima formalità dopo il voto che ha visto vincere al primo turno il neo sindaco Michele Cossa: tutti confermati i nomi usciti dalle urne.

Tra i Riformatori sardi entrano in Consiglio la già sindaca Paola Secci, Mario Alberto Serrau, ex assessore a Sport e Politiche sociali, Federico Porcu, Matteo Taccori, che è stato assessore a Bilancio e cultura, Giuseppe Picciau e Francesco Argiolas. Due consiglieri per Forza Italia, ovvero il già vicesindaco Massimiliano Bullita e Laura Petronio, che è stata assessora all’Istruzione. Due per Fratelli d’Italia, Roberta Argiolas, che nella giunta precedente era assessora al Verde Pubblico, e Mario Ziulu. E anche per Sardegna Al Centro 20 Venti ci sono qui due consiglieri, Francesco Serra e Antonio Perra.

Tra i banchi della minoranza torna Michela Mura, alla guida della coalizione di centrosinistra. Quattro consiglieri per il Pd: Fabio Pisu, Maria Francesca Orrù, Elena Argiolas, Paolo Zanda. Entra anche Valentina Meloni, a capo del Movimento Cinque Stelle e in passato consigliera di Progetto per Sestu. La prima consigliera comunale di Alleanza Verdi Sardegna è Cinzia Manunza. E infine torna Antonio Manca, già presidente del Consiglio Comunale e candidato sindaco nella civica Sestu Terra Mia.

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