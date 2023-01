Nessuna sorpresa: Budoni primo 

BUDONI 2

NUORESE 0

Budoni (3-5-2) : Faustico, Caparros, Raimo, Greco, Lamacchia, Satta, Rossi, Scioni, Meloni (28’ st Ndiaye), Spano (28’ st Santoro), Ortenzi (17’ st Steri). In panchina Riccio, Zullo, Luongo, Diop, Lancioni, Ortiz. Allenatore Cerbone.

Nuorese (4-3-3) : Cocozza, Peana, Mastio (6’ st Di Nardo), Spina, Puddu, Rantucho (16’ st Giorgi), Durantini (6’ st Piriottu), Nicol, Saura, Cocco, Demurtas (16’ st Tiddia). In panchina Scarcella, Porcu, Loi, Moro, Animobono. Allenatore Picconi.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo 15’ Scioni, 24’ Raimo.

Note : angoli 3-1; ammoniti Greco, Di Nardo; recupero 1’pt-3’st.

BUDONI. Una vittoria che vale il primato. Il Budoni conquista i 3 punti contro il fanalino di coda Nuorese e si porta in testa alla classifica, due lunghezze sopra il Latte Dolce che in questa giornata però ha rispettato un turno di riposo.

Visto il divario tra le squadre poteva sembrare una gara semplice per i ragazzi di Cerbone, eppure gli ospiti non hanno mai smesso di lottare nonostante il doppio svantaggio subìto nei primi 25’ della frazione iniziale. Anzi, il primo squillo è stato proprio loro. Poi però i galluresi hanno preso in mano il pallino del gioco cercando di sfruttare la velocità di Spano, servito varie volte alle spalle della difesa avversaria, e riuscendo a rifinire nel migliore dei modi due disattenzioni difensive con le quali i verdazzurri hanno compromesso la propria gara.

Si comincia

La prima occasione è per la Nuorese al 1’ con Mastio che, servito sul lato destro, riesce a concludere ma Faustico risponde presente. Al 15’ gli ospiti pagano un errore in disimpegno di Cocuzza: Spano intercetta un rilancio del portiere ospite e serve Scioni che da due passi insacca in rete. Passano 9’ e i galluresi raddoppiano con un colpo di testa di Raimo lasciato solo nel cuore dell’area di rigore.

Il secondo tempo

Nella ripresa la gara si gioca prevalentemente a centrocampo con tanti errori tecnici da parte di entrambe le formazioni. Al 13’ Spano dal fondo serve al centro Meloni che non riesce a deviare in rete. Nel finale la Nuorese sfiora più volte il gol: al 35’ Di Nardo intercetta un passaggio di Faustico e tenta la conclusione ma Lamacchia si immola; poi al 46’, Giorgi salta due marcatori e dal lato sinistro serve in mezzo Di Nardo che, solo al centro dell’area, non riesce a inquadrare lo specchio.

