Nessuna soluzione per le cooperative  di riforestazione 

Erano attese soluzioni, nuove proposte o almeno novità in merito agli impegni presi. «Invece sono arrivate solo vane promesse prive di qualunque base solida e nemmeno una data per un nuovo incontro», riferisce Giuseppe Vargiu, presidente della coop Mediterranea 94 di Domusnovas e referente delle coop legate al progetto Monte Pascoli. Prevalgono malcontento e indignazione all’indomani della protesta che per la prima volta ha portato davanti alla sede dell’assessorato regionale all’Agricoltura le 12 cooperative di forestazione dell’isola affittuarie dei 12 mila ettari di terreni del cosiddetto Monte Pascoli. Coop (5 sulcitane, una di Guspini, il resto del centro Sardegna) che da tempo versano in una crisi profonda a causa, soprattutto, dello stop alle attività di taglio boschivo imposte nel 2018 dalla soprintendenza regionale ed a rincari (affitto terreni, carburanti, mangimi) e congiunture varie che impediscono anche di onorare i canoni d’affitto. I titolari delle due coop più in crisi (hanno restituito terreni e compendi lavorativi alla Regione) Vargiu ed il presidente della coop Is Truiscus di Teulada Ivo Cambedda, hanno incontrato l’assessore Francesco Agus: «L’unica cosa che ci ha detto - riferisce Giuseppe Vargiu - è che la quinta Commissione regionale e l’agenzia Laore starebbero predisponendo una nuova norma con cui salvare le coop. Ma si tratta delle stesse promesse già sentite due anni fa e che non hanno avuto alcun seguito. Siamo indignati, sembra che vogliano cancellare 50 anni di lavoro. Ma noi non ci arrendiamo, ci sono, tra l’altro, milioni di euro di investimenti fatti che andrebbero comunque compensati: valutiamo azioni giudiziarie».

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