Nessuna sfilata, addio Cozza mascherata 

Non è bastato il debutto della Cozza mascherata, lanciata lo scorso anno, Su carrasegare non sfilerà per le vie della città. Stop a carri e parate in maschera, gli Amici del carnevale olbiese rinunciano all'organizzazione della festa. «La scelta è stata presa, con grande dispiacere, per motivi economici», scrivono in una nota. Le opportunità offerte dai finanziamenti pubblici non sarebbero adeguate alle esigenze dell'associazione: «Avremmo potuto partecipare al bando regionale che sostiene il 50 per cento dei costi o usufruire del sostegno del Comune che copre il 70 per cento ma queste possibilità non sono sufficienti per poter attivare la macchina di lavoro». Per la riuscita del carnevale avevano dato disponibilità Confcommercio, Centro commerciale Olbiamare e Parco giochi Isola Bianca ma l'unione delle forze non sarebbe sufficiente a far fronte alle prime spese. (t.c.)

