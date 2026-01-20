VaiOnline
Olbia.
21 gennaio 2026 alle 00:32

Nessuna sfilata, addio Cozza mascherata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non è bastato il debutto della Cozza mascherata, lanciata lo scorso anno, Su carrasegare non sfilerà per le vie della città. Stop a carri e parate in maschera, gli Amici del carnevale olbiese rinunciano all'organizzazione della festa. «La scelta è stata presa, con grande dispiacere, per motivi economici», scrivono in una nota. Le opportunità offerte dai finanziamenti pubblici non sarebbero adeguate alle esigenze dell'associazione: «Avremmo potuto partecipare al bando regionale che sostiene il 50 per cento dei costi o usufruire del sostegno del Comune che copre il 70 per cento ma queste possibilità non sono sufficienti per poter attivare la macchina di lavoro». Per la riuscita del carnevale avevano dato disponibilità Confcommercio, Centro commerciale Olbiamare e Parco giochi Isola Bianca ma l'unione delle forze non sarebbe sufficiente a far fronte alle prime spese. (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

La furia di Harry, cancellato il Poetto

Crolla un tratto della Statale 195. Evacuazioni a Capoterra, il mare nelle case 
L’emergenza

La furia del mare sulla 195: cede l’asfalto, statale nel caos

Strada chiusa dalla Scafa a Maddalena spiaggia Villaggio pescatori: case e ristoranti devastati 
Roberto Carta
L’emergenza

Harry, tutto chiuso per altre 24 ore

Su Cagliari, Campidano e Ogliastra resta l’allerta rossa: prorogate le ordinanze 
Alessandra Carta
L’emergenza

Porto Giunco, spiaggia sommersa Il Flumendosa continua a far paura

Preoccupazione a Sinnai, Sarroch e nel Sarrabus Gerrei Frana a Sadali, gravi danni per un’azienda agricola 
Regione

Manovra, un’altra corsa contro il tempo

Nessuna intesa tra i due poli: ora si rischia un altro mese di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
Anguillara

Federica accoltellata 23 volte

Il corpo sotterrato aveva una gamba amputata. I Pm: «È femminicidio» 
La crisi

L’ultima provocazione di Trump: bandiera Usa sulla Groenlandia

Il presidente insiste: questione di sicurezza, tutti d’accordo 