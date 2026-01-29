«Nessuna rottura con i nostri dipendenti» 

«Non vi è alcuna rottura tra la Città Metropolitana e i propri dipendenti tanto che si stanno ricevendo numerosi attestati di stima e solidarietà a dimostrazione che le organizzazioni sindacali interessate stanno mettendo in atto una non corretta e veritiera campagna di informazione». Questa la replica della Direzione generale della Città Metropolitana alle accuse della Uil, che avevano seguito quelle di Sgb e Cgil.

«Si smentisce il mancato rispetto della meritocrazia e una corretta attenzione nel collocamento delle risorse umane», si legge nella nota, così come «l’aumento dello stipendio del Direttore generale, il quale percepisce sin dall’inizio del suo incarico il medesimo trattamento economico». Sulla questione del lavoro agile – punto dolente della vertenza – l’amministrazione spiega di aver «avanzato una proposta regolamentare – sottoposta a confronto - attenta a scandire l’accesso, le priorità, l’attenzione dovuta ai lavoratori che versano in particolari condizioni personali, familiari e di salute, e le attività remotizzabili. Non è nelle intenzioni dell’ente – continua la nota - azzerare il lavoro agile, come invece sostengono Sgb, Cgil e Uil, ma stabilire una regolamentazione in linea col dettato normativo, con le esigenze dei lavoratori senza trascurare le esigenze organizzative degli uffici.

