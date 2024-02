«Nessuna rissa in campo e fuori» 

Nel match tra Siliqua e Pula, sospeso alcune settimane fa all’80’ sul risultato di 0-1 dall’arbitro il quale aveva ritenuto non ci fossero le condizioni per proseguire dopo l’espulsione di due giocatori (uno per parte) e la conseguente agitazione, a suo dire, di alcuni tifosi, non sarebbe accaduto alcunché di grave. È quanto sostengono le due società, che hanno deciso di prendere posizione dopo la decisione della Corte sportiva d’appello di trasmettere gli atti alla Procura federale perché si proceda ad «accurati accertamenti» per individuare «i giocatori che avrebbero partecipato agli eventi» e come questi si siano «effettivamente svolti».

Secondo i club l’accaduto va decisamente ridimensionato. Maurizio Grassetti, presidente del Siliqua, smentisce ci sia stato un contatto fisico tra giocatori sul campo di gioco e tanto meno fuori. Stessa versione di Gianfranco Serra, presidente del Pula, che oltre a sottoscrivere quanto affermato dal massimo dirigente del Siliqua aggiunge che la sua squadra non era seguita da alcun tifoso se non da pochissimi genitori e ribadisce l’assenza di contatti fisici e tanto meno una rissa tra giocatori o tra questi e i tifosi. L’unica scaramuccia a suo dire sarebbe avvenuta nell’area dei parcheggi, senza alcuna violenza.

Entrambi i dirigenti non contestano la doppia espulsione ma aggiungono che la gara fino a quel momento si era svolta in totale serenità e correttezza e ritengono «inopportuna» la decisione di sospendere l’incontro vista, a loro parere, la «totale assenza di pericolo» a differenza di quanto riportato nel referto arbitrale. Documento che ritengono «lontano» da quanto realmente accaduto. Si attende comunque la decisione della Procura Federale.

