Nessuna rissa coi tifosi granata: assolti 21 ultrà 

Erano finiti sotto accusa per la rissa, con l’uso delle cinture, scoppiata all’esterno dello stadio comunale di Torino davanti alla curva Maratona: dopo gli scontri con i tifosi granata, due ultra cagliaritani erano stati arrestati per resistenza e in 21 erano finiti sotto indagine con diversi Daspo arrivati nei mesi successivi. Era il 29 ottobre 2017: a distanza di cinque anni e mezzo sono stati tutti assolti «per non aver commesso il fatto». Lo ha stabilito il giudice Roberto Ruscello, della sesta sezione penale del Tribunale di Torino. Eppure il pm ha chiesto un anno e sei mesi per i recidivi e un anno e due mesi per quelli senza precedenti specifici. I 21 indagati, tutti appartenenti al gruppo della tifoseria degli Sconvolts, difesi dagli avvocati Marcella Cabras e Giovanni Adami alla fine sono usciti puliti dalla vicenda con l’assoluzione.

La cintura

I legali sono riusciti a dimostrare, carte e immagini alla mano, che le due tifoserie non sono mai entrate in contatto. Atteggiamenti di sfida e le cinture impugnate e fatte roteare. Ma le contestazioni della rissa e dell’uso appunto delle cinte come armi sono cascate davanti agli elementi portati in Tribunale dagli avvocati. Nessun tifoso aveva avuto delle lesioni e i due tifosi finiti in manette erano accusati di resistenza (erano stati giudicati per direttissima, uno condannato a otto mesi, l’altro alla messa in prova poi superata positivamente). Insomma alla fine per i 21 Sconvolts indagati è arrivata la piena assoluzione.

La vicenda nell’ottobre del 2017 aveva fatto molto rumore e c’erano state diverse conseguenze, con arresti, indagini e Daspo.

Tensione e Daspo

Un’ora prima della partita infatti le due tifoserie si erano fronteggiate davanti all’ingresso della curva Maratona. Ci sarebbe stato anche qualche leggero contatto. Il pronto intervento della Polizia aveva evitato però il peggio. Alla fine non c’erano stati feriti. Ma la vicenda giudiziaria è andata avanti con l’accusa di rissa per 21 Sconvolts (identificati dalla Polizia) e per l’uso delle cinture. Qualche mese dopo erano anche arrivati i primi Daspo, della durata di sei e cinque anni, per sette tifosi. Ieri l’assoluzione. Per la cronaca la partita tra Torino e Cagliari si è poi giocata regolarmente con il successo dei granata in rimonta dopo il gol rossoblù firmato da Nicolò Barella.

