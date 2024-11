Nessuna protezione sui tornanti 

La strada provinciale 69, che da Fonni conduce al passo di Caravai, è una lingua d’asfalto priva di barriere di sicurezza. Un percorso tra rettilinei e tornanti, purtroppo ormai costellato di croci. Anche una sola di queste sarebbe già di troppo, figuriamoci quattro. Giovanissime vite - di appena 17, 18 e 20 anni - spezzate su una strada ben lontana dagli standard di sicurezza.

La provinciale corre da Fonni fino a raggiungere i 1148 metri di altitudine del passo, dove si collega alla statale 389. Già nel 2013, questa stessa statale aveva preteso un prezzo altissimo a Fonni, quando Andrea Serusi, diciannovenne, perse la vita in un incidente stradale, poco dopo il palio del paese. Andrea aveva un’età simile a quella delle vittime della tragedia recente.

Un incidente accaduto in un altro tratto di quella stessa arteria e diverse sono state anche le dinamiche, ma resta la domanda che tanti a Fonni si fanno in queste ore: sarebbe bastato un guardrail in lamiera, mercoledì sera, a evitare la morte di Michele Coinu, Marco Innocenti, Michele Soddu e Lorenzo Figus? Quanttro giovanissimi anche che insieme non raggiungevano i settantacinque anni.

Questa strada è ormai sotto osservazione, perché attraversa un territorio insidioso, dove ghiaccio e neve d’inverno sono una possibilità concreta e un’insidia davvero pericolosa. Ma non ci si può permettere di morire per una curva mal protetta. In primavera e in estate, la strada è rinomata anche tra i motociclisti, ma le condizioni dell’asfalto - spesso dissestato o con presenza di terriccio - e la presenza di almeno dieci tornanti richiedono estrema attenzione.

