«Nessuna promozione nazionale per i Capodanno» 

Capodanno: milioni di euro spesi, ma nessuna promozione a livello nazionale. Marco Tedde, leader di Forza Italia, torna all’attacco della Regione e, in particolare, dell’assessorato al Turismo. «I buoni propositi della Giunta Todde sulla promozione degli eventi si sono completamente dissolti» dice l’esponente azzurro riferendosi alla campagna di promozione unitaria del Capodanno di Sardegna nei canali nazionali promessa già dal mese di novembre. «Purtroppo non ne abbiamo traccia. Questa "dimenticanza" assieme alla bizzarra proliferazione dei Capodanno in Sardegna indebolisce in modo esponenziale la capacità dell’evento di produrre risultati significativi e rischia di sprecare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione».

Di tutt’altro avviso il consigliere regionale Valdo Di Nolfo che ricorda l’incremento dei fondi regionali destinati al Capodanno di Alghero quest’anno pari a quasi 400.000 euro (su un costo totale dell'evento di circa 900.000 euro): «L’impegno che la giunta regionale di centrosinistra sta mettendo in campo per il Cap d’Any è la dimostrazione concreta dell’attenzione che la Regione riserva ai territori e alle loro eccellenze». (c.fi.)

