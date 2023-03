«Nessuna pressione  sulla dirigente»  

Nuovo colpo di scena nel processo sul presunto voto di scambio e su diverse presunte anomalie in appalti e acquisti del Comune di Palau. Ieri i legali dell’ex sindaco Francesco Pala, della sua vice, Maria Piera, e della segretaria comunale, Graziella Petta, hanno chiesto il rito abbreviato. Le difese (i penalisti Giovanni Azzena, Piero Sanna, Gerolamo e Filippo Orecchioni) hanno scelto di chiudere subito il caso, subordinando l’abbreviato alla deposizione degli ex consiglieri di maggioranza Paola Pala, Claudio Cudoni e Alessandro Occhioni.

Il gup del Tribunale di Tempio, Marco Contu, ha sentito subito i tre testi. Gli ex consiglieri comunali hanno parlato a lungo di quanto, secondo la loro versione dei fatti, avvenne tra il 2015 e il 2016 dentro la casa municipale di Palau. Secondo la Procura, vennero esercitate pressioni su una dirigente comunale (per il pm vittima anche di una persecuzione), ad esempio, per l’acquisto di una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Inoltre, il pm ipotizza condizionamenti per favorire irregolarità negli appalti con affidamenti diretti a cooperative amiche. Ma ieri, i tre consiglieri comunali sentiti dal gup hanno raccontato che tutte le operazioni indicate nei capi di imputazione vennero discusse e poi condivise da tutta la maggioranza e non vi furono pressioni sui dirigenti. In particolare, per la pista di ghiaccio, i testimoni hanno riferito che anche l’assessore Claudio Varello era d’accordo con l’operazione, prima di annunciare polemicamente le dimissioni (aprile 2016).

Varello, hanno segnalato le difese, era una persona molto vicina alla dirigente che sostiene di avere subito le pressioni indebite. Il processo si concluderà entro luglio.

