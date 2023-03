Nessuna perdita, la voragine è da richiudere  

Nessuna perdita: né di acque potabili né di acque bianche o nere. Le nuove indagini eseguite ieri mattina dal Comune hanno confermato la totale assenza di lesioni nelle condotte che corrono sotto il manto stradale di via Cadello, dove l’altra mattina l’asfalto è sprofondato e in una delle corsie che portano verso via Is Mirrionis si è aperta una voragine profonda oltre due metri e mezzo e larga centocinquanta centimetri.

C’era la necessità di nuove ricerche, prima di poter rimettere in sesto il manto stradale, colmare il fossato e rimuovere le transenne. Una prima parte dei lavori è stata eseguita e in queste ore anche gli sbarramenti saranno eliminati così da restituire alla viabilità entrane le corsie.

Il cedimento si era verificato mercoledì mattina alle prime luci dell’alba. Erano stati gli stessi automobilisti a chiamare il centralino della Polizia locale per chiedere l’invio delle pattuglie e la messa in sicurezza della strada. Anche perché di lì a poco sarebbero arrivati i primi pendolari che ogni mattina raggiungono Cagliari dagli altri centri dell’hinterland, sfruttando anche via Cadello. In quel caso ridotta. (a. pi.)

