Nessuna offerta per il camping: si pensa di modificare la gara 

Nessuna offerta per il campeggio comunale Le Dune di Costa Rei: anche la seconda gara per l’aggiudicazione in gestione di una delle strutture ricettive più rinomate di Muravera è andata deserta nonostante l’interesse di diversi imprenditori e la continua richiesta di informazioni. Il bando era identico al primo con un importo a base d’asta di 180 mila euro l’anno per dodici anni. Tra i requisiti per poter partecipare al bando c’era quello di capacità economica e finanziaria (2,5 milioni di euro di fatturato l’anno negli ultimi tre anni) e quello tecnico. Il canone annuo richiesto era, appunto, di 180 mila euro mentre il valore della concessione è stato valutato in venti milioni di euro.

Il sindaco Salvatore Piu adesso pensa alle contromosse: «Riporteremo il campeggio in Consiglio comunale e tutti assieme decideremo come modificare il bando per rendere la struttura ancora più appetibile». Tra le ipotesi c’è quella di allungare la durata dell’affidamento, da 12 a 15 anni o, addirittura, a 20 come avrebbero chiesto gli imprenditori interessati. Proprio ieri durante il Consiglio comunale convocato per il via libera al rendiconto anche il capogruppo di minoranza Gianfranco Sestu ha suggerito di modificare il bando: «A mio avviso - ha detto - non si tratta solo della durata della concessione, occorre anche rivedere gli importi dato che chi subentra dovrà da subito effettuare ingenti lavori di ristrutturazione». Il campeggio, tra le altre cose, una settimana fa è stato danneggiato dall’incendio che ha devastato Piscina Rei.

