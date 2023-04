Nessuna offerta per il camping, bando ancora prorogato 

Ancora nessuna offerta per l’acquisto del campeggio comunale di Porto Corallo e allora l’amministrazione proroga il bando sino al prossimo 5 settembre. Si tratta della quarta proroga da quando è stata pubblicata la gara (14 novembre 2022), una proroga quest’ultima di quasi cinque mesi. Lo scorso dicembre, in occasione della prima proroga (in questo caso di 45 giorni), era stato messo in evidenza che «alcuni operatori economici hanno manifestato un potenziale interesse alla partecipazione al bando pubblico ma nel contempo hanno lamentato che il tempo di pubblicazione dello stesso è troppo limitato per consentire la redazione di un adeguato piano di investimenti». Il termine, fissato in un primo momento al 7 dicembre e poi al 21 gennaio, è stato spostato al 7 marzo 2023, quindi al 21 aprile e adesso al 5 di settembre.

In presenza di offerte, come si legge nell’avviso di proroga, le buste pervenute saranno aperte nell’aula consiliare in seduta pubblica il 25 settembre alle 9.30. Questa, in caso di gara deserta, dovrebbe essere l’ultima proroga. La somma a base d’asta per la vendita del campeggio è stata stabilita in tre milioni e 137 mila euro (si va al rialzo). Una decisione, quella della vendita, che ha suscitato le polemiche di una parte dell’opposizione. (g. a.)

