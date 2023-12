Nessuna notizia della 16enne  

Milano. Non ci sono notizie di Anastasia, la sedicenne sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi scomparsa a Pavia lo scorso 13 dicembre. Diversi testimoni l’hanno avvistata a Viareggio, la città da dove Anastasia si è trasferita poco meno di un mese fa. E dove aveva stretto amicizie, a partire dalla scuola superiore che frequentava.

La sorella è convinta che non si tratti di un rapimento e si augura che quella di Anastasia sia una bravata. Anastasia è stata vista prima a Binasco, nel Milanese, a 18 km da Pavia. Avvistamento ritenuto credibile dalla sorella, vista la propensione a camminare di Anastasia, ma che non ha portato ai risultati sperati. Un'altra segnalazione portava invece a Genova, precisamente nella stazione di Genova Brignole, dove la ragazza sarebbe arrivata a bordo di un treno da Pavia e da dove sarebbe partita per Viareggio, la città che tanto amava e di cui tanto sentiva la mancanza.

