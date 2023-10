«Nessuna minaccia: i carabinieri devono essere assolti» 

Per la difesa dei due carabinieri il minore non è attendibile e il dibattimento avrebbe fatto emergere più di una prova delle bugie dette, mentre il patrigno (un militare) avrebbe scritto ai vertici dell’Arma denunciando presunte violenze perché impaurito del fatto che il figliastro usasse un suo telefono per l’attività di spaccio. Non solo. Sarebbero inoltre scomparse le foto che il militare sosteneva aver fatto al minore, con i segni delle percosse che, invece, non si vedono nella foto segnaletica scattata dopo l’arresto. Queste, in estrema sintesi, sono alcune delle motivazioni con le quali il difensore Patrizio Rovelli ha chiesto ieri l’assoluzione dei carabinieri Pietro Dazzio, 34 anni originario di Castelvetrano, e Alessandro Peara, 37 anni di Cagliari, accusati di aver preso a schiaffi e minacciato un 16enne puntandogli la pistola, prima che venisse arrestato per droga.

Dopo la richiesta di condanna del pubblico ministero Rossella Spano, ieri è stata la volta della difesa che, in una lunga e dettagliata arringa durata quasi tre ore, ha concluso chiedendo l’assoluzione piena dei due militari. La giudice Stefania Selis ha rinviato al 1° dicembre per repliche e sentenza.

La difesa ha anche contestato che gli imputati abbiano falsificato il verbale d’arresto (attestando di aver fatto salire il giovane nell’auto di servizio per compiere una perquisizione domiciliare nel garage che usava), ritenendo che sia stato un falso “innocuo”, dunque non un reato.

