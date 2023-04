Nessuna licenza per la vendita di cibo e bevande Sigilli al locale Lemon Bar nel parcheggio cuore 

Ancora un locale chiuso per mancanza di autorizzazioni. Questa volta, dopo le sanzioni e i sigilli ad furgoni-paninoteche, gli agenti della Polizia Locale impegnati nei servizi di contrasto all’abusivismo commerciale, si sono presentati al “Lemon Bar”, punto ristoro del parcheggio cuore accanto al vecchio stadio Sant’Elia. Secondo le accuse l’attività non aveva le autorizzazioni necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande. Da qui la chiusura con i sigilli del locale: la titolare è stata sanzionata e dovrà pagare 5mila euro. Sono inoltre in corso ulteriori verifiche sulla regolarità del fabbricato, usato come bar soprattutto in occasione del mercatino domenicale.

Non si fermano dunque i controlli che hanno portato al sequestro del furgone paninoteca di piazza Madre Teresa di Calcutta e di quello in piazza dei Centomila, ma anche alle sanzioni per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione di altre attività ambulanti. I servizi da parte della Polizia Locale proseguiranno anche nelle prossime settimane. (m. v.)

