«Nessuna istanza è stata respinta» 

«Non è stata respinta alcuna richiesta. Alcune istanze erano incomplete o comunque carenti rispetto alla norma (legge 241/90) che stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti per l’accesso agli atti». Non si è fatta attendere la replica del Comune all’interrogazione urgente attraverso la quale il consigliere di Oristano democratica e possibile Francesco Federico chiedeva chiarimenti sul presunto «diniego da parte della dirigente del settore Programmazione, Maria Rimedia Chergia, verso le istanze di accesso agli atti sulla selezione per l’incarico di direttore dell’Antiquarium arborense». È la stessa dirigente a spiegare che il Comune, rispetto alle quattro istanze presentate, ha attivato la procedura a norma di legge per consentire l’integrazione della richiesta da parte di chi l’ha formulata in maniera incompleta e non in linea con quanto previsto dalla norma. «Abbiamo comunicato agli interessati che hanno 10 giorni di tempo per integrare la domanda - afferma - A dimostrazione di questo, alle istanze inoltrate in maniera corretta è già stato dato corso e gli uffici stanno già provvedendo all’istruttoria per trasmettere i documenti richiesti». Dal momento della presentazione della richiesta di accesso agli atti, il Comune ha a disposizione 30 giorni per rispondere. ( m.g. )

