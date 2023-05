Nessuna irregolarità sui tagli boschivi 

Per il Tribunale non c’è stato reato: nessun abuso edilizio e i tagli boschivi erano legittimi. Così ha deciso la giudice Sara Caterina Ghiani che ha assolto, con la formula più ampia, il 34enne Luigi Pusceddu, 34 anni di Fluminimaggiore, accusato di violazioni urbanistiche e di avert tagliato degli alberi senza autorizzazione.

Al processo era stata ammessa la costituzione di parte civile dell’avvocata Susanna Deiana in rappresentanza dell’associazione ambientalista “Gruppo di intervento giuridico”. L’imputato – difeso dagli avvocati Benedetto Ballero e Maurizio Scarparo – si era sempre difeso sostenendo di non aver violato la legge. Il 34enne era finito a giudizio per aver dei tagli che la Procura riteneva non autorizzati nel bosco di Arenas – Canale su Fridau, nell’area mineraria di Tiny-Arenas, a Fluminimaggiore. Destinatario di un decreto penale di condanna, Luigi Pusceddu aveva presentato opposizione e chiesto di essere processato per dimostrare le proprie ragioni. Gli avvocati nel corso del dibattimento hanno dimostrato che il taglio boschivo non era irregolare. Per questa ragione, dopo una breve camera di consiglio, la giudice Ghiani ha sentenziato una assoluzione da entrambi i capi d’imputazione: non sussistono le violazioni urbanistiche legate e le piante non erano state tagliate illegittimamente.

Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati della difesa che hanno presentato una serie di documenti e testimonianze per dimostrare l’insussistenza delle accuse, tanto che tra i testimoni a difesa c’era anche un funzionario della Forestale.

