«Nessuna irregolarità: anche noi vittime» 

«Ci dispiace per i nostri clienti abituali: li ho chiamati per esprimere la nostra vicinanza. Ma quanto accaduto non è dipeso da noi: abbiamo acquistato il prodotto dai nostri fornitori abituali, come dimostrato, documenti alla mano, ai carabinieri del Nas e al personale della Asl. Anche l’ispezione effettuata nei locali e nella cucina non ha fatto emergere irregolarità. Siamo da cinquant’anni in questo settore e non è mai capitato nulla. Andremo avanti con la consueta professionalità e serietà. E siamo soprattutto contenti che le persone finite in ospedale alla fine stiano comunque bene». Raffaele Coccodi guida l’azienda di ristorazione e catering di famiglia, Le Plus Bon.

Lunedì il locale di piazza de Gasperi è finito al centro di un episodio di intossicazione da cibo: undici persone dopo aver mangiato del tonno hanno accusato malori e sono stati accompagnati dal personale del 118 al Brotzu e al Santissima Trinità con la sindrome “sgombroide”, per alta concentrazione di istamina, per accertamenti medici. Altre due o tre sono andate in ospedale autonomamente. Nessuno dei clienti è grave e molti sono già stati dimessi. Al termine dei controlli, Nas e Asl hanno disposto alcune prescrizioni e oggi Le Plus Bon di piazza de Gasperi sarà nuovamente aperto. Intanto i militari hanno avviato le indagini ricostruendo il percorso del tonno acquistato dall’attività, sequestrando 36 chili di prodotto ittico in un centro di approvvigionamento della zona industriale di Macchiareddu.

L’inchiesta

Subito dopo i soccorsi alle persone che hanno avvertito diversi sintomi (nausea, vomiti e reazioni allergiche), il caso è passato nella mani dei Carabinieri del Nas e del personale sanitario della Asl arrivati in piazza de Gasperi in uno dei tre punti vendita di Le Plus Bon. Hanno riscontrato una irregolarità amministrativa: una cella frigo non risultava ancora regolarmente segnalata alle autorità competenti («Non la stavamo ancora utilizzando in attesa di completare la documentazione, praticamente pronta per essere consegnata», spiega Coccodi). Sequestrate, per poter svolgere analisi di laboratorio, quattro porzioni di polpo. L’attività è stata sospesa precauzionalmente, in attesa del rispetto delle prescrizioni imposte dagli ispettori sanitari. Le verifiche sulla provenienza del tonno, il prodotto che avrebbe causato le intossicazioni, hanno portato a un’azienda italiana, specializzata nello smistamento di prodotti ittici e con sede, nell’Isola, a Macchiareddu. Qui sono stati sequestrati i 36 chili di prodotto da sottoporre a ulteriori verifiche. La documentazione presentata dai vertici di Le Plus Bon su acquisto, stato di conservazione e lavorazione non avrebbe fatto emergere irregolarità. Sul caso è stata aperta un’inchiesta coordinata dalla Procura «per chiarire in maniera compiuta la dinamica degli eventi e verificare l’intera catena di approvvigionamento e conservazione degli alimenti», come comunicato dai carabinieri del Nas di Cagliari.

Le telefonate

Per ora nessuno degli intossicati avrebbe presentato querela. «Ho contattato i clienti che sono stati male, persone che lavorano nella zona e che vengono spesso da noi», sottolinea Coccodi, «spiegando loro immediatamente che il prodotto che avevano mangiato era acquistato dal solito fornitore, seguendo tutte le procedure. Infatti durante il controllo non è emerso niente di anomalo nello stato di conservazione del cibo. Non solo: avevamo ricevuto un’ispezione pochi giorni prima, andata bene. Siamo sempre sotto verifica dunque siamo molto attenti, anche perché i clienti sono la nostra priorità. Purtroppo è accaduto qualcosa che non è dipeso da noi. Ci dispiace ma siamo vittime anche noi e continueremo a lavorare con la serietà che ci ha sempre contraddistinto».

