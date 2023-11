«Nessuna invasione,  ma bisogna rivedere il regolamento»  

Di fronte alla paura dei residenti che il ddl concorrenza altro non sia che una “liberalizzazione” per il tavolino selvaggio, il Comune prova a rassicurare tutti. «I timori sono comprensibili ma, probabilmente, eccessivi verso un intervento che di fatto non va a modificare quanto in essere e ha effetti limitati nel tempo», dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «Non si assisterà ad occupazioni eccessive di suolo da parte delle attività produttive. Però il tema necessita di un’attenzione massima: la soluzione nasce dal confronto con tutti i portatori di interesse. I problemi non sono esclusivamente attribuibili agli esercenti e ai loro clienti, anzi, resto convinto che le attività produttive siano un presidio fondamentale per la tutela del territorio, un elemento fondamentale del controllo sociale. Da questo ragionamento bisogna partire e trovare alleanze tra residenti e operatori. È mia intenzione organizzare con la commissione che presiedo un momento di incontro, confronto e dialogo sul tema. Credo sia fondamentale rivisitare l’attuale regolamento, prevedendo concessioni pluriennali che darebbero garanzie per il territorio e ostacolerebbero nuove aperture se combinate con atti di pianificazione che stabiliscono la quantità di territorio utilizzabile». ( ma. mad. )

