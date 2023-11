Nessuna intesa sulla manovrina 

Naufraga sulle norme intruse la possibilità di una mini-intesa tra maggioranza e opposizione, per giungere in Consiglio regionale a un’approvazione rapida della variazione di bilancio. Una manovrina da circa un miliardo di euro che sarà di fatto l’ultimo atto di programmazione finanziaria della legislatura, e che per altro – perché le somme stanziate siano spese realmente – dovrebbe diventare legge nel minor tempo possibile. Ma ieri l’avvio in aula della discussione sui singoli articoli ha scatenato la polemica tra i poli, allungando l’iter.

Lo scontro è nato su alcuni degli oltre 500 emendamenti presentati dai consiglieri (e tutti rinviati all’aula dalla commissione Bilancio, senza scremature preventive). L’opposizione ha chiesto che fossero ritirate alcune richieste di modifica in materia di enti locali e di urbanistica: molto duri gli interventi, tra gli altri, dei capigruppo del Pd e dei Progressisti, Gianfranco Ganau e Francesco Agus, di Desirè Manca del M5S, e – sempre per i Progressisti – di Massimo Zedda. L’assessore Aldo Salaris ha ribattuto che in realtà non si stavano introducendo nuove norme urbanistiche. Ma anche il suo collega del Bilancio, Giuseppe Fasolino, ha rivolto un appello alla maggioranza perché si limitino gli emendamenti in modo da arrivare più rapidamente al voto finale.

I lavori sono così andati avanti piuttosto a singhiozzo; c’è stato però il tempo per approvare il primo articolo del testo di legge, anche con alcuni emendamenti di un certo rilievo. Novità importanti soprattutto per gli enti locali, il cui Fondo unico è stato incrementato di 100 milioni arrivando così a un totale di 663: «Un intervento fondamentale, la risposta alle necessità dei Comuni in difficoltà per la carenza di liquidità», ha detto Salaris. «Con questa variazione di bilancio – ha sintetizzato il governatore Christian Solinas – investiamo risorse per lo sviluppo dell’Isola, necessarie per ndare incontro alle esigenze dei sardi e assicurare che la ripresa prosegua».

Tra gli emendamenti, approvato quello da 250mila euro per potenziare il servizio di vigilanza municipale a Sassari, e un altro da 5 milioni aumentare il finanziamento delle comunità energetiche nei Comuni. «Tali comunità – ha sottolineato il primo firmatario, Michele Ennas della Lega – rappresentano uno strumento utilissimo per affrontare la transizione energetica».

