Nessuna gasiera nella banchina di Portovesme  

Il progetto della gasiera da 140 mila metri cubi a Portovesme è arrivato al capolinea. La soluzione individuata nel Dpcm Sardegna per far arrivare il gas nell’area industriale del Sulcis e nel bacino del Sud Sardegna, contro cui la Regione ha proposto ricorso, sta per essere sostituita da un’altra soluzione.

Arriverà con un nuovo Dpcm, un’intesa tra la Regione e il Governo che proprio in queste settimane si stanno confrontando per arrivare ad una strategia energetica condivisa, che tenga conto anche della necessità di approvvigionamento dell’area industriale e dell’Eurallumina in particolare, possibilmente in tempi stretti per disinnescare il ricorso al Consiglio di Stato in discussione a novembre. Ad avvalorare l’ipotesi che la gasiera a Portovesme sia praticamente tramontata c’è la scadenza dei termini a luglio dell’accordo che la Snam aveva sottoscritto con la Golar Lng, la società individuata attraverso una gara pubblica per l’acquisto di una nave da 140 mila metri cubi, la Golar Artic, che doveva essere convertita in Fsru, ossia un rigassificatore galleggiante destinato a Portovesme. A luglio i termini sono scaduti, la Golar Artic certamente non arriverà a Portovesme. Tra gli ostacoli principali c’è l’escavo del porto, indispensabile per permettere l’ingresso in porto di una nave di quella stazza, ma impossibile da eseguire nei tempi rapidi richiesti da Snam. Senza escavo per arrivare a una pescabilità di almeno 12 metri non ci può essere gasiera.

Soddisfatto il Comune di Portoscuso, che aveva presentato ricorso contro il Dpcm insieme alla Regione. «Il nostro è sempre stato un no motivato, non per pregiudizi o per partito preso, per questioni ambientali, di salute e logistiche - dice il sindaco Ignazio Atzori - siamo consapevoli di quanto il gas sia importante per il polo industriale, pensiamo al piano di rilancio dell’Eurallumina. Ora si trovi una soluzione alternativa».