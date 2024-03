«Nessuna firma falsa, il sindaco mi diffama» 

Carlo Pahler non molla e difende la sua adesione di 12 mesi fa al Belc (Building Europe with local councillors) della Commissione Europea. Respinge le accuse del sindaco di Serramanna (di avere falsificato la firma sul modello di adesione all’iniziativa della Commissione per la creazione di una rete di rappresentanti politici locali sui temi europei) e contrattacca.

Carlo Pahler

I consigliere di minoranza accusa Gabriele Littera «di fare affermazioni estremamente gravi e diffamatorie. Sindaco, lei allude che io abbia firmato per conto del rappresentante legale del Comune di Serramanna, ovvero il suo, come se fosse stata apposta una firma falsa. Senza specificare che le uniche firme presenti sul documento di richiesta di partecipazione erano quelle mie, facendo intendere così che qualcuno abbia falsificato la sua firma e la sua volontà. Perché si insinua che io abbia deliberatamente nascosto informazioni, quando la notizia era di dominio pubblico e presente anche nei giornali?». Lo stesso consigliere ha poi attaccato il primo cittadino ricordando una vicende legata al servizio idrico («Il sindaco aveva prima dichiarato, mandando una mail istituzionale, di non avere i requisiti, per fare poi un ricorso al Tar confermando di averli») e ironizzato sul recente risultato elettorale di Littera («ha mancato l’elezione a consigliere regionale»).

La replica del sindaco

«Poteva essere una buona occasione per scusarsi, evidentemente non l’ha ritenuta tale», ha risposto il sindaco non appena il consigliere della minoranza ha ripiegato i fogli della sua lunga replica, ansioso evidentemente di scrivere la parola fine sulla spinosa questione. «Quella dichiarazione non andava bene, ce lo hanno fatto sapere, da lei non abbiamo saputo nulla. In quel documento la firma sua era una e l’altra era la mia, lei ne ha messe due, e ora c’è un’altra persona a rappresentare il comune di Serramanna», ha chiuso Littera. Il confronto, aspro, su quella che il sindaco di Serramanna ha definito «un’auto designazione al Belc, apponendo la propria firma nella casella riservata al rappresentante legale dell’ente, che sono io», è andato in scena nella stessa sede e con medesime modalità (le comunicazioni in avvio di seduta consiliare) che una settimana fa avevano fatto scoppiare il caso, quando in Aula erano risuonati i pesanti interrogativi di Littera: «Perché un consigliere presenta domanda di partecipazione ad un progetto europeo senza alcun titolo? Perché un consigliere prende impegni, accetta termini e condizioni per conto del Comune in totale autonomia? Perché si autonomina membro designato del nostro Comune?». Interrogativi che per Carlo Pahler restano «domande retoriche».

RIPRODUZIONE RISERVATA