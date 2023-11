Nessuna fattura falsa, imprenditore assolto 

Nessuna fattura falsa per evadere le tasse. Alexandro Rassu, cagliaritano di 49 anni, è stato assolto con la formula più ampia dall’accusa di evasione al termine del processo che si è celebrato in Tribunale.

Il pubblico ministero Luca Forteleoni l’aveva indagato in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale: al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto – secondo l’ipotesi dell’accusa – avrebbe utilizzato delle fatture per operazioni inesistenti, indicandole nella dichiarazioni dei redditi pr l’anno di imposta 2015. Complessivamente la Procura gli contestava fatture per oltre 40 mila euro.

L’imprenditore, difeso dall’avvocato Ignazio Ballai, si è difeso nel dibattimento sostenendo la regolarità dei conti e negando con forza di aver evaso con fatture per operazioni inesistenti. Davanti al giudice Gianluigi Dettori è stata ricostruita l’attività delle varie aziende che avevano emesso fatture in favore di quella dell’indagato. Alla fine il giudice si è ritirato in camera di consiglio e ha letto la sentenza, che fa cadere con la formula più ampia tutte le accuse. Alexandro Rassu è stato assolto con la formula del «fatto non sussite», con motivazione contestuale da parte del Tribunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA