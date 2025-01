Nessuna evasione fiscale: 57enne assolto 

Non emise fatture false per evadere oltre un milione di euro e sottrarre al Fisco circa 230mila euro. Sette anni dopo il maxi-sequestro della Guardia di Finanza, il manager Gaetano Verdoliva, 57 anni di Sestu, è stato assolto dalla giudice Gianluigi Dettori con la formula più ampia: il fatto non sussiste.

L’imputazione

L’imprenditore, difeso dall’avvocato Sandro Grimaldi, era accusato di «emissione di fatture per operazione soggettivamente inesistenti». L’ipotesi della Procura è che il 57enne avesse costituito una società in Inghilterra (la Aeroponica International LTD ) distribuendo nel 2015 fatture per 1.077.000 euro, così da consentire ad un’altra società – questa tutta Italiana (la Aeroponica Industriale s.r.l., con sede a Sestu) di evadere le imposte sui redditi e l'Iva. Il sospetto degli investigatori era che il servizio fosse pagato alla ditta inglese ma poi offerto dall’omonima società italiana, così da creare una sorta di schermo per non versare le tasse.

Il sequestro

Nel 2017, su ordine del Gip del Tribunale di Cagliari, era stato disposto un sequestro preventivo dei beni e delle quote societarie facenti campo all’imprenditore, per 236.212 euro, ovvero l’ammontare della cifra che si riteneva evasa. A seguito di questo provvedimento, Gaetano Verdoliva aveva dovuto chiudere l’attività di Sestu che produceva delle serre per l’agricoltura con un sistema “aeroponico” di coltivazione fuori terra. Negli anni a seguire è iniziato il processo che si è chiuso solo qualche giorno fa, con la sentenza del giudice Dettori.

Il processo

Nel corso del lungo dibattimento la difesa ha aveva contestato tutte le imputazioni negando che fosse stato creato uno schermo fittizio all’estero e che la società inglese non solo esisteva realmente, ma aveva anche concretamente erogato le prestazioni indicate dalle fatture emesse. Convinto della colpevolezza dell’imputato, il pubblico ministero nell’ultima udienza ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per l’imprenditore. Di diverso avviso l'avvocato che aveva ribadito l’assoluta insussistente delle imputazioni. Dopo la camera di consiglio, il giudice Dettori ha assolto Getano Verdoliva perché «il fatto non sussiste». Nessuno schermo fittizio, dunque, né fatture false per operazioni inesistenti.

Fine dell’incubo

«Il mio assistito», commenta l’avvocato Sandro Grimalidi, «dopo quasi dieci anni torna a vivere, anche se ha perso tutto e ha dovuto chiudere la società».

