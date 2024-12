Nessuna estorsione, assolto Cristian Cocco 

Un pianto liberatorio ha accompagnato la lettura della sentenza di assoluzione. Alle 15 in punto la giudice Silvia Palmas ha pronunciato il dispositivo che ha assolto Cristian Cocco perché il fatto non sussiste da una grave accusa: estorsione, nei confronti dell’operatore di riprese Antonio Aversano. «È la fine di un incubo durato sei anni. Da qui comincia la mia rinascita» ha detto in un fiume di lacrime l’ex inviato di “Striscia la notizia”. La vicenda si riferiva ai servizi di Cocco per la trasmissione Mediaset. Circondato da familiari e amici, commossi a loro volta. E sostenuto dal suo difensore, l’avvocata Cristina Puddu, naturalmente soddisfatta per l’esito dopo tre anni di processo: «Ora valuteremo con calma quali azioni avviare».

La storia

Risale a sei anni fa con l’avvio delle indagini, dopo la denuncia di Aversano che aveva accusato Cocco di estorsione, sostenendo di essere stato messo alle strette e di essersi sentito dire che se avesse voluto lavorare con lui avrebbe dovuto fargli avere la metà dei compensi. Le accuse di Aversano, secondo il pm Andrea Chelo che aveva chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi, avevano precisi riscontri e perciò sono credibili. A sostegno, la documentazione esaminata e prodotta dalla Guardia di finanza che aveva svolto le indagini. La società Othoca, secondo la pubblica accusa, fungeva da prestanome per Cocco e gli consentiva di avere denaro non tracciabile.

La difesa

Conclusioni opposte sono state quelle della difesa: nella scorsa udienza l ’avvocata Puddu aveva focalizzato quello che aveva definito un punto fermo, «la mancanza di credibilità di Aversano, una persona infida con alle spalle precedenti; ha mandato avanti una querela falsa, abusando del processo». Il difensore ne aveva, anzi, chiesto «la condanna perché è stato lui a creare gravissimi danni a Cocco, senza escludere quelli a livello lavorativo. La teste chiave Cristina Papp, pur non essendo stata sentita in aula, aveva comunque inviato email nelle quali negava che Cocco avesse agito con condotte estorsive nei suoi confronti». Quei bonifici da Aversano e Cocco, secondo la difesa, «rappresentavano la retribuzione per un progetto artistico al quale entrambi lavoravano».

In aula

Ieri la giudice Palmas ha accolto la tesi della difesa. «Ricomincerò a vivere» ha detto visibilmente commosso Cocco, che da un anno si è trasferito nel Bergamasco, «a riprendermi ciò che in questi anni, colpito nel mio intimo, mi è stato tolto; ora mi sono liberato di un macigno e inizia la mia riabilitazione totale».