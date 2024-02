Nessuna domanda per il Servizio civile all’Avl 

Quattro posti, nessuna domanda pervenuta. L’associazione volontari Lanusei (Avl), ha la possibilità di accogliere per un anno quattro giovani tra i 18 e i 28 anni per lo svolgimento del servizio civile universale. A meno di una settimana dalla scadenza al sodalizio presieduto da Gennaro Esposito non è arrivata nemmeno una richiesta. In un momento difficile per la pubblica assistenza lanuseina da tempo a corto di volontari. Fino a pochi mesi fa l’associazione garantiva, oltre che i normali servizi alla comunità, anche l’emergenza urgenza ventiquattro ore su ventiquattro, oggi ridotta, a causa della carenza di militi, a 12 ore al giorno. «Non riusciamo a capire perché le persone non si avvicinino più al mondo del volontariato – dice Esposito – è vero che i tempi sono cambiati ma in dieci anni abbiamo notato una regressione delle adesioni». Anche l’esperienza altamente formativa del servizio civile sembra non attrarre nessuno. «I ragazzi potrebbero svolgere importanti servizi di pubblica assistenza per la popolazione – prosegue Esposito – dalle dimissioni dall’ospedale, all’accompagnare chi ha bisogno di fare una visita. Facciamo un appello affinché i ragazzi possano cogliere questa opportunità, le domande scadono il 15 febbraio». Gli aspiranti volontari avrebbero anche la possibilità di fare corsi come quello Blsd.

