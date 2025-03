«Nessuna discarica nella nostra terra» 

«Come amministrazione non consentiremo alcun intervento per la realizzazione di discariche per rifiuti speciali all’interno del nostro territorio comunale». È la netta presa di posizione di Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu, dopo che l’assessorato agli enti locali della Regione ha inviato al Comune la notizia di un primo parere negativo per la realizzazione di un impianto di smaltimento controllato per rifiuti speciali non pericolosi da oltre 320 mila metri cubi.

La richiesta

Secondo quanto si legge nella nota ricevuta dal Comune, si tratta di un impianto che l’azienda Ekosarda srl vorrebbe realizzare nella cava di Is Urigus in località “Su Giri de Sa Murta”, a poche centinaia di metri dal centro abitato della frazione e dell’impianto sportivo della stessa. La richiesta di Paur (procedimento per il rilascio del provvedimento ambientale unico regionale) presentata dalla Ekosarda srl è stata respinta poiché la documentazione presentata fino a oggi non è risultata né adeguata né esaustiva. Dalla documentazione si evince che l’impianto di smaltimento proposto dovrebbe contenere una vasca di deposito di rifiuti da oltre 15 mila metri quadrati, all’interno dell’area estrattiva, oltre a dei silos di stoccaggio del percolato, un impianto di lavaggio ruote per i mezzi, e un impianto per il trattamento delle acque. Prevista anche la realizzazione di un’area ricevimento dotata di pesa e locali di servizio oltre dei fabbricati da adibire a uffici e spogliatoi, un magazzino e un deposito campioni.

La risposta

Questi primo parere negativo è arrivato al seguito dell’esame della relazione paesaggistica presentata, dove non solo le opere da realizzare risultano non conformi allo strumento urbanistico vigente, ma nemmeno compatibili con la destinazione di zona agricola in cui l’area ricade. Area che si trova all’interno del Comune di San Giovanni Suergiu, facente parte del territorio inserito nel piano paesaggistico regionale all’interno degli ambiti costieri. Pertanto per fare andare avanti la richiesta andrebbe effettuata una variante allo strumento urbanistico vigente, utile a riclassificare l’area in zona urbanistica produttiva. «Variante che non intendiamo effettuare, né adesso che il piano urbanistico non lo prevede, né mai. – mette in chiaro la sindaca Usai - siamo determinati a preservare i luoghi, a difendere l'ecosistema ma soprattutto a tutelare la salute dei concittadini. Ad oggi le leggi in materia urbanistica e paesaggistica difendono il nostro territorio e la comunità. Ricordo inoltre che l'ex cava di Is Urigus è stata inserita nel documento delle aree idonee voluto e concertato con questa giunta regionale. Significa che quell'area compromessa al massimo potrebbe ospitare soltanto un piccolo parco fotovoltaico». «Sono dello stesso parere della sindaca e della Regione – dice Albano Salis di Marevivo – il sud Sardegna, in particolare il Sulcis, ha già subito troppi abusi di questo genere».

RIPRODUZIONE RISERVATA