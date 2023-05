«Nessuna decisione calata dall’alto» 

Ed è proprio questa candidatura “esterna” alla guida di “Tradizione e Identità” la novità della competizione. «Conosco Villanova – spiega Valentina Carta - piccolo ma straordinario comune che racchiude la bellezza della Sardegna con la sua pace e armonia. Sin da piccola rimasi affascinata dal vestito sardo del paese e dal nuraghe di Santa Barbara. Ho deciso di mettermi in gioco per un comune che anno dopo anno rischia l'estinzione. Non faccio promesse ma Il programma inizia dai cittadini e voglio avere la possibilità di lavorare per riuscire, tutti insieme, a rendere la comunità ancora più bella e accogliente».

Nel paese commissariato da qualche mese, per votare i futuri amministratori gli abitanti di Villanova Truschedu hanno davvero l'imbarazzo della scelta: tre le liste che si contendono la guida del Municipio.

Si confrontano Claudio Palmas, 72 anni, sindaco dal 2005 al 2020; Emanuele Mele, 37 anni, figlio della ex primo cittadino Margherita Camedda, e la 40enne Valentina Carta, di Silì.

Tradizione e identità

Ed è proprio questa candidatura “esterna” alla guida di “Tradizione e Identità” la novità della competizione. «Conosco Villanova – spiega Valentina Carta - piccolo ma straordinario comune che racchiude la bellezza della Sardegna con la sua pace e armonia. Sin da piccola rimasi affascinata dal vestito sardo del paese e dal nuraghe di Santa Barbara. Ho deciso di mettermi in gioco per un comune che anno dopo anno rischia l'estinzione. Non faccio promesse ma Il programma inizia dai cittadini e voglio avere la possibilità di lavorare per riuscire, tutti insieme, a rendere la comunità ancora più bella e accogliente».

Insieme per Villanova

Il capolista di “Insieme per Villanova” Emanuele Mele sottolinea invece che «la lista è nata da un interesse comune per il paese. Vogliamo lavorare insieme per Villanova – evidenzia- essere i portavoce delle esigenze dei cittadini. Abbiamo stilato un programma con punti base sui quali vorremmo partire, ma quello vero saranno i villanovesi a crearlo con la loro partecipazione attiva alla vita del Comune. Al primo punto c’è la trasparenza amministrativa: Villanova è una grande famiglia e bisogna migliorare la comunicazione. Un messaggio che vorrei lasciare è quello di cercare tutti insieme il benessere».

Lista civica

Dopo una breve parentesi da vicesindaco prima dell’arrivo del commissario, Claudio Palmas corre alla carica di primo cittadino guidando la “Lista civica”. «Ci proponiamo agli elettori - spiega Palmas - presentando un programma fondato sulla possibilità di sviluppo economico e miglioramento delle condizioni di vita dei concittadini. Lo faremo attraverso un confronto con la popolazione, articolato nei diversi settori. Lo stesso programma rimane aperto a tutti quanti vorranno arricchirlo con la propria esperienza e capacità. Grazie all'esperienza acquisita – conclude Palmas - partiremo dalla volontà di terminare progetti già avviati integrandone di nuovi».

