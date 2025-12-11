Nessuna corruzione con formaggi e salumi 

Non hanno corrotto l’ex comandante del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Iglesias con forme di formaggio e altri generi alimentari. Salvatore Desogus e Francesco Pilia (42 e 44 anni, anche loro di Iglesias) sono stati assolti ieri mattina dalla Corte d’appello di Cagliari con la formula più ampia al termine del processo di secondo grado: «Perché il fatto non sussiste»

La vicenda

L’accusa era pesante: aver scambiato notizie riservate con forme di formaggio, carne di pecora, ricotta, salumi e altre eccellenze del territorio. Per questa imputazione, Antonello Manca, 65 anni, ex comandante della Radiomobile aveva deciso – due anni fa – di patteggiare 4 anni di reclusione davanti al giudice per le udienze preliminari Giuseppe Pintori. Con lui, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato Salvatore Desogus e Francesco Pilia si erano visti condannare a 4 anni e 4 mesi di carcere e 2 anni di reclusione con pena sospesa. Entrambi, difesi dagli avvocati Riccardo Floris e Francesco Marongiu, hanno appellato la sentenza chiedendo che venisse riformata.

Processo d’appello

E ieri mattina, davanti alla Corte d’appello presieduta dal giudice Giovanni Lavena (a latere i consiglieri Alessandro Castello e Dario De Luca), la sostituta procuratrice generale Maria Grazia Genoese ha chiesto la conferma della sentenza di condanna di primo grado, ritenendo provate le accuse. Di diverso avviso i difensori Floris e Marongiu che hanno ribadito come non ci fosse alcun intento corruttivo nel dono di formaggi e altri alimenti prodotti nelle aziende dei loro assistiti, ma che si tratta invece di un’usanza comune in tutta l’Isola come gesto di rispetto e riconoscenza. Non solo. I due avvocati hanno anche dimostrato che i loro assistiti non avessero mai chiesto favori o richieste contrarie alla legge al maresciallo Manca. Da qui l’assoluzione, con la formula più ampia.

L’inchiesta

L’inchiesta nei confronti del militare era stata aperta in gran segreto alcuni anni fa, dagli stessi militari della Compagnia di Iglesias. Secondo l’accusa il luogotenente avrebbe rivelato delle informazioni confidenziali su operazioni di polizia giudiziaria, ottenendo in cambio formaggio, ricotta, salumi o carne. Lui aveva scelto di chiudere la vicenda patteggiando, gli altri ora sono stati assolti.

