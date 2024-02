Nessuna colpa nell’incidente 

Era accusato di lesioni gravi colpose per aver provocato, a causa delle foglie e delle bacche volate via dagli alberi del suo giardino, la caduta di una motocicletta e il conseguente ferimento di un 46enne, finito all’ospedale con varie fratture e una prognosi di sessanta giorni. Al termine di un procedimento giudiziario durato oltre quattro anni, Luciano Mura, proprietario di una villetta a Genneruxi è stato assolto perché il fatto non sussiste: la consulenza tecnica ha dimostrato che la presenza della vegetazione a bordo strada non avrebbe avuto alcun ruolo nell’incidente, ma che la colpa sia stata della velocità.

I fatti risalgono all’autunno del 2019, quando un motociclista era finito all’ospedale a seguito di una rovinosa caduta. I medici gli avevano riscontrato la frattura di una spalla, del polso e di un ginocchio, oltre a tante escoriazioni. Lesioni che lo avevano costretto a due mesi di cure. A seguito della querela contro il Comune e di indagini della Procura era finito sotto processo il professionista Luciano Mura, accusato di non aver evitato che i rami degli alberi del suo giardino sporgessero in strada, facendo cadere bacche e foglie. Ieri l’assoluzione.

