«Nessuna certezza di assistere allo show: i turisti non verranno» 

«Non è più solo un pasticcio, il Capodanno a Cagliari sta diventando un incubo», scrivono Francesca Mulas, Giulia Andreozzi e Camilla Soru, consigliere d’opposizione. «Mancava solo la ciliegina: bocciato il click-day che avrebbe deciso gli ingressi limitati, chiunque potrà prenotare il pass per l’accesso ma non tutti potranno entrare alla Fiera per il concerto di Marco Mengoni». E questo perché si tratta di uno spazio che per ragioni di sicurezza ha un numero di “posti” limitati. «E l’indotto turistico? Una bugia. O vogliamo pensare che qualcuno vorrebbe programmare un viaggio a Cagliari senza la certezza del concerto?».

Matteo Massa (Progressisti), invece, snocciola i dati sulla spesa: «Il sindaco ha comunicato in Consiglio che la spesa per il concerto alla Fiera sarebbe stata di 688mila euro ma ha “dimenticato” l’Iva: la cifra complessiva impegnata è di 839.491,15 euro. A questi si aggiungono le spese del Natale che, diversamente da quanto sostenuto, non sono ricompresi nello stesso capitolo di bilancio per il Capodanno, e valgono 382.978,70 euro. Questo significa che a oggi la spesa reale è di 1.222.469,85 euro. Tutto questo per la precisione, non per una questione di spesa eccessiva su cui ognuno potrà farsi un’opinione. È una questione di trasparenza verso i cittadini». ( ma. mad. )

