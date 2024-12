Nessuna candidatura per lo Scapolo d’oro 

La carica di scapolo d’oro rischia di restare vacante. Al momento la Pro Loco di Triei non ha ricevuto alcuna candidatura e, a quattro giorni dal consueto appuntamento con le urne, appare improbabile che qualcuno manifesti interesse. Ma se ci sono ancora margini per ambire allo scettro con una candidatura dell’ultimo minuto, la certezza è che è mancata la campagna elettorale goliardica e ironica che ha sempre scandito le settimane precedenti le elezioni. La scorsa edizione ha segnato un risultato storico per l’esclusiva rassegna: non era mai accaduto in precedenza che le elezioni per lo Scapolo d’oro finissero in parità. Scherzi dell’urna, dove erano finite 125 schede, di cui una nulla, con gli elettori che avevano attribuito 62 preferenze a ciascuno dei due candidati, Stefano Murgia e Andrea Lisai. Dunque, a sorpresa, erano stati elettri entrambi in un contesto di allegria collettiva per la comunità che vanta l’originale copione di una manifestazione rispolverata ventotto anni fa dall’associazione turistica presieduta da Romolo Cabiddu. In paese tutti confidano in una candidatura sul filo di lana per tenere viva la tradizione ed eleggere il re de is bagadius. Avrebbe l’onere di organizzare i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, il 13 dicembre 2025, con la collaborazione della stessa Pro Loco. (ro. se.)

