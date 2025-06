Nessuna calunnia nei confronti della moglie,  in Appello verdetto ribaltato per un 66enne 

Le mille tensioni di una coppia erano finite dritte in Tribunale. Addirittura due processi partiti da una furiosa lite fra marito e moglie avvenuta a Cabras nel maggio 2021: prima c’era stata la denuncia per maltrattamenti da parte di Maria Gabriella Ferro nei confronti del marito Efisio Scanu, poi quella di lui per violenza privata. Ma proprio in questo procedimento la situazione si era ribaltata perché il pm aveva sostenuto che il 66enne avesse querelato la moglie in maniera strumentale sostenendo che lei gli avesse impedito di entrare nella camera da letto dove lui teneva i medicinali. A quel punto il quadro si era capovolto e Scanu era stato rinviato a giudizio per calunnia e condannato a un anno e 4 mesi dal Tribunale di Oristano. Assistito dall’avvocato Luciano Rubattu, aveva presentato un ricorso molto articolato in Appello e ieri è arrivata la piena assoluzione per Efisio Scanu. Nel frattempo, il 20 settembre 2023 era arrivata anche la piena assoluzione nel processo in cui doveva rispondere di maltrattamenti. Con la sentenza di ieri quindi si è chiusa la lunga vicenda giudiziaria. ( v.p. )

