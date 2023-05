Nessuna calunnia, il Comune rimborsa il consigliere 

«Si procederà alla restituzione dell’importo che era stato versato al Comune di Serramanna, per la causa di un consigliere comunale». Poche parole del sindaco Gabriele Littera per spiegare il voto, in Consiglio comunale, per la variazione al bilancio che ha riguardato la restituzione di 5.300 euro al consigliere Carlo Pahler, prima condannato e poi assolto in appello nel procedimento penale per calunnia nei confronti di un agente di Polizia locale di Serramanna. La somma, 5.300 euro, rappresenta la provvisionale che Pahler aveva versato, come da sentenza di primo grado, al Comune di Serramanna che si era costituto parte civile nella causa. «Se sono soddisfatto? In parte, ho vissuto sette anni sotto processo per un fatto che non era assolutamente reato», commenta il consigliere di Serramanna Futura. «Il Comune aveva incassato la somma dopo la sentenza di primo grado, poi feci appello e la mia innocenza è stata riconosciuta». I fatti risalgono al 2015 e riguardano una richiesta di occupazione di suolo pubblico presentata da Pahler come presidente del comitato dei festeggiamenti in onore del santo patrono di Serramanna. La pratica, istruita dall’agente di polizia locale Aldo Pusceddu, era sfociata nel procedimento legale, con Pahler prima condannato e poi assolto per l’accusa di calunnia. Ora la restituzione della somma versata.

