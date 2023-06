Nessuna bancarotta: «Il fatto non sussiste» 

«Il fatto non sussiste». Per i giudici non c’è stata alcuna distrazione nel fallimento della clinica “Città di Quartu”. La Corte d’appello ha ribaltato le sentenze di primo grado, assolvendo nel merito tutti gli imputati che erano stati condannati al termine del processo in abbreviato. Cadono le accuse per il manager Sergio Porcedda e anche per l’imprenditore sulcitano Carlo Uda, deceduto di recente. Nel suo caso i giudici avrebbero potuto dichiarare estinto il procedimento per morte del reo, ma hanno deciso di assolverlo entrando nel merito. Quasi una sorta di riabilitazione postuma.

Le condanne

Al termine del processo in abbreviato, chiusosi nel 2017 davanti al giudice Giuseppe Pintori, c’erano state sette condanne e due assoluzioni. L’ex presidente del Bologna Calcio, Sergio Porcedda, era stato condannato a 4 anni di reclusione, mentre Carlo Uda aveva ricevuto una pena a 3 anni e 4 mesi di carcere. Era invece stato assolto l’ex presidente di Confindustria Sardegna, Alberto Scanu, e Matteo Colombo della Synergo (società di Kinetika). Nell’inchiesta nata dal fallimento dell'ospedaletto privato, acquisito nel 2008 dalla società Kinetika Sardenga, erano finiti anche l'ex vicedirettore del Banco di Sardegna, Andrea Buschettu, Pierdomenico Gallo (presidente del Cda di Kinetika Holding, società che gestisce la casa di cura), Caterina Della Mora (amministratrice di un fondo d'investimento), oltre Paolo Zapparoli e Paolo Moro (anche loro della Synergo). In primo grado erano stati condannati tutti a due anni.

Sentenza ribaltata

L’indagine della Guardia di Finanza era stata coordinata dal dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia e si era chiusa anche con un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dal Gip Giovanni Massidda. Sergio Procedda, per quei fatti, era stato confinato per sei mesi ai domiciliari. La Procura – dopo il fallimento della clinica avvenuto nel 2010 – ipotizzava un crac che da 13 milioni di euro, derivato dalla distrazioni di beni e risorse della società. Già in primo grado, Uda e Porcedda erano stati assolti dalle accuse di estorsione, tentata estorsione e usura. Ora la Corte d’appello ha accolto i ricorsi degli difensori Leonardo Filippi e Andrea Chelo, Carlo Pilia, Rodolfo Meloni, Giuseppe e Marco De Luca, Guido Manca Bitti e Piero Arru stabilendo l’insussistenza della bancarotta. La Procura generale, al termine della requisitoria, aveva chiesto con il sostituto Marco Ulzega, la conferma della condanna a 4 anni per Porcedda, sollecitando invece l’assoluzione per i referenti di Kinetika. I giudici d’appello, invece, dopo una lunga camera di consiglio hanno deciso di assolvere tutti con la formula più ampia. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni.

