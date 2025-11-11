«Nessuna anomalia nel compendio salino» 

«Non risultano anomalie nella gestione ordinaria del compendio salino». Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, ha risposto con una lettera alla richiesta di accesso civico fatta dal Gruppo d’intervento giuridico sulle condizioni ambientali delle saline. Il Grig aveva segnalato, in particolare, l’esistenza di ampie zone secche e la sparizione dell’avifauna. Il primo cittadino di Carloforte, con una risposta dettagliata, ripercorre la storia degli ultimi vent’anni della salina, soffermandosi sulle competenze del Comune, i vari progetti e finanziamenti, fino alla concessione regionale per la coltivazione del sale e la gestione alla Saline di Mare. «Dal confronto avuto con la società concessionaria – scrive Rombi – è emerso che, sulla base delle informazioni da questa fornite, non risultano anomalie nella gestione ordinaria del compendio salino. In particolare gli attuali regimi idraulici, impostati da Saline di Mare nel pieno rispetto del progetto di riattivazione del compendio ai fini produttivi e delle attività di monitoraggio prescritte in sede di approvazione della Via, sono esattamente quelli che hanno caratterizzato il sito durante la sua attività produttiva».

