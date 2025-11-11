VaiOnline
Carloforte.
12 novembre 2025 alle 00:30

«Nessuna anomalia nel compendio salino» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Non risultano anomalie nella gestione ordinaria del compendio salino». Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, ha risposto con una lettera alla richiesta di accesso civico fatta dal Gruppo d’intervento giuridico sulle condizioni ambientali delle saline. Il Grig aveva segnalato, in particolare, l’esistenza di ampie zone secche e la sparizione dell’avifauna. Il primo cittadino di Carloforte, con una risposta dettagliata, ripercorre la storia degli ultimi vent’anni della salina, soffermandosi sulle competenze del Comune, i vari progetti e finanziamenti, fino alla concessione regionale per la coltivazione del sale e la gestione alla Saline di Mare. «Dal confronto avuto con la società concessionaria – scrive Rombi – è emerso che, sulla base delle informazioni da questa fornite, non risultano anomalie nella gestione ordinaria del compendio salino. In particolare gli attuali regimi idraulici, impostati da Saline di Mare nel pieno rispetto del progetto di riattivazione del compendio ai fini produttivi e delle attività di monitoraggio prescritte in sede di approvazione della Via, sono esattamente quelli che hanno caratterizzato il sito durante la sua attività produttiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 