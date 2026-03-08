VaiOnline
Al Signora Chiara.
09 marzo 2026 alle 00:23

nessun vincitore nel derby della Gallura, tra Calangianus e tempio un pari inutile 

Calangianus 1

Nuorese 1

Calangianus (4-5-1) : Congiunti, Serra, Secci (1’ st Delogu), Valentini (18’ st Tamponi), Asara, Giagheddu, Moreo, F. Mamia, Ruiz Sanchez (40’ Pirina), Perez, Mauro. In panchina Coscione, G. M. Tusacciu, A. Tusacciu, A. Mamia, La Rosa, Inzaina. Allenatore Marini.

Tempio (4-4-2) : Idrissi, Malesa, Montisci (43’ st Solinas), Bringas, Sosa, Sanna, Caverzan (7’ st Zirolia), Dimitrijevic, Lemiechevsky, Spano (16’ st Castagnares), Casu. In panchina Careddu, Gning, Coradduzza, Carboni, Masia, Pilleri. Allenatore Cantara.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 17’ Dimitrijevic; st 24’ st Moreo.

Note : ammoniti Tamponi, Asara.

CALANGIANUS. Né vincitori né vinti nella “Stragallurese del Limbara” tra Calangianus e Tempio disputata al “Signora Chiara” davanti a una cornice di pubblico degna dell’avvenimento. Un pareggio con un gol per parte: all’iniziale vantaggio ospite nella prima frazione, hanno risposto i locali nella ripresa. Una spartizione della posta che può essere considerata, tutto sommato, giusta, ma che al termine dei 90’ non ha del tutto soddisfatto nessuna delle due. Ambedue puntavano al massimo. Il Calangianus per allontanarsi quanto più possibile dai playout, che attualmente distano tre lunghezze. Il Tempio dal canto suo vincendo avrebbe agganciato al terzo posto l’Ilvamaddalena. Parte bene il Calangianus che dopo 30 secondi sfiora il gol con Ruiz Sanchez, bravo nell’occasione Idrissi a deviare in angolo. Dopo due punizioni senza esito per i galletti, la gara si sblocca al 17’: angolo pennellato di Spano e Dimitrijevic va più alto di tutti e realizza. Al 35’ i giallorossi vicini al pari: su angolo dalla destra poderosa incornata di Giagheddu, ma Idrissi è reattivo. Nella ripresa il neo entrato Zirolia impegna Congiunti al 13’. Al minuto 24 il pari giallorosso: ottimo scambio Mauro, Ruiz, Moreo, con quest’ultimo che è bravo a piazzarla nell’angolino basso, alla sinistra di Idrissi. Chiude in avanti il Calangianus: traversa piena di Mauro al 41’. L’estremo ospite si supera al 47’, sulla botta di Moreo.

