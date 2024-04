Nessun timore reverenziale 

Chi ha paura del lupo cattivo? Non più il Cagliari. Che dopo un girone d'andata passato a collezionare sconfitte con le grandi del campionato, dopo il giro di boa ha capito che sì, si può fare. Un martellamento psicologico, iniziato da Claudio Ranieri e proseguito dai leader dello spogliatoio, Nicolas Viola in primis. Ed ecco che i rossoblù hanno spazzato via timori e timidezza, trovando la forza per guardare negli occhi le “big” della Serie A. Ecco perché domani alla Domus, contro la Juventus, la banda di Ranieri vuole mettere in bacheca una nuova impresa e continuare il suo inseguimento alla salvezza.

Guai mollare

Anche ieri, Sir Claudio ha ribadito un concetto che, dentro gli spogliatoi del Cagliari, è diventato quasi un mantra: «Quando le cose vanno male, hai due possibilità: o molli o non ci stai. Ai miei chiedo di non starci, di voler cambiare il senso delle cose». Messaggio recepito da Luvumbo e soci. Che per centrare la salvezza, hanno messo via ogni timore reverenziale: «È cambiato questo, non ci stanno», ha ribadito Ranieri. «Poi puoi perdere, ma devi dare tutto». E sul tracciato del padrone della panchina, anche Viola, dopo il pareggio con il Verona, aveva indicato la strada, con un trittico di fuoco (Atalanta, Inter e Juventus) all'orizzonte: «Non dobbiamo più guardare il nome dell'avversario. Dobbiamo giocare da squadra che lotta per salvarsi, a viso aperto. Lo so, troveremo formazioni più difficili, ma se vogliamo salvarci, dobbiamo provare a vincere anche contro avversari di questo livello superiore».

Come si cambia

Per non morire, leggasi salvarsi dalla Serie B, il Cagliari ha capito che tutti gli avversari possono essere fermati. Ed ecco che, tra Atalanta e Inter, sono arrivati quattro punti il cui valore va oltre quello che si vede osservando la classifica. E pensare che, nel girone d'andata, i rossoblù erano quasi vittima di un incantesimo. Bastava incrociare una delle prime dieci per esser certi che, di riffa o di raffa, sarebbe arrivata una sconfitta. Un solo punto, alla prima giornata, contro il Torino all'Olimpico. Poi una serie infinita di ko, senza distinguere tra casa e trasferta. Con il Cagliari hanno brindato, così, Inter, Bologna, Atalanta, Milan, Fiorentina, Roma, Juventus, Lazio e Napoli. Nel girone di ritorno, però, la storia è cambiata, decisamente. E il miracolo non poteva che scattare alla Domus, mai come quest'anno fossa dei leoni per chiunque. Alla seconda giornata, infatti, il Bologna, grande rivelazione della stagione (e attualmente ancora quarto in classifica), è caduto 2-1, con Petagna e l'autorete di Calafiori a ribaltare l'iniziale vantaggio di Orsolini. Le tre sconfitte di fila con Torino, Roma e Lazio hanno fatto pensare a un episodio isolato, ma il Cagliari, proprio dopo il ko con i biancocelesti, ha dimostrato di aver voltato pagina. Ed ecco l'1-1 casalingo col Napoli (pareggio di Luvumbo all'ultimo tuffo) e la vittoria, sempre in rimonta, contro l'Atalanta, firmata da Augello e Viola. Mancava l'impresa lontano da casa ed ecco il 2-2 di San Siro, addirittura con una rimonta doppia, con Shomurodov e il “Profeta” Viola a gridare alla Serie A che il Cagliari, questo Cagliari, non teme più nessuno. Un grido che è arrivato fino a Vinovo, casa Juventus. Che domani proverà l'effetto-Domus.

Sul cammino

Otto punti conquistati nelle sfide con sette delle prime dieci in classifica. I bianconeri saranno la terzultima big del torneo che il Cagliari troverà sulla sua strada. Alla 36a giornata, i rossoblù torneranno a San Siro per sfidare il Milan e poi chiuderanno, alla Domus, con la Fiorentina. Sperando che quella del 26 maggio possa essere una giornata di festa.

