«Nessun terrorismo, i pini sani esistenti  si devono salvare»  

«Falsità e terrorismo contro il Comune? Parole di una tale gravità che è doverosa una replica». Il Comitato “Torregrande lungomare con i pini” respinge al mittente le accuse dell’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete che, nei giorni scorsi, ha attribuito all’associazione spontanea di cittadini il ritardo nell’avvio dei lavori di riqualificazione del lungomare.

Il Comitato racchiude in cinque punti le proprie obiezioni: la prima sulla distinzione che l’esponente dell’esecutivo aveva evidenziato tra l’eliminazione e la sostituzione delle alberature. «La sostituzione “nuovi alberi” prevede “l’eliminazione” degli attuali pini. In che modo parlare di “eliminazione” costituisce “falsità” e “opera di vero terrorismo”?». I cittadini rinnovano quindi l’interrogativo sul numero dei pini da abbattere e chiedono di conoscere anche in che modo il Comune sopperirà alla carenza di ombra nei prossimi vent’anni, lasso di tempo necessario, secondo il Comitato, perché i nuovi alberi raggiungano le dimensioni di quelli attuali. In terza istanza si domanda quale spiegazione scientifica venga fornita per giustificare l’abbattimento degli esemplari oggi sul lungomare. Il Comitato ricorda che più volte ha chiesto l’integrazione del progetto con l’adozione di misure necessarie per evitare che nella fase di demolizione delle pavimentazioni le radici venissero irrimediabilmente danneggiate. «Perché - chiedono dal Comitato - questa richiesta è stata ignorata?».

L’ultimo punto riguarda la situazione di criticità in cui versano strade e marciapiedi della borgata, anche dove i danni non sono causati dagli alberi e non si attendono pronunciamenti del Tar. «Perché in quei casi il Comune non ha ancora rimediato?». Il raggruppamento “Torregrande lungomare con i pini” conclude ribadendo la necessità dell’intervento di riqualificazione della passeggiata, ma «salvaguardando i pini esistenti, testato che sono sani, e con gli adeguati accorgimenti affinché le radici non costituiscano un rischio per nessuno». Un impegno, ricorda il Comitato, sottoscritto anche dal sindaco in campagna elettorale.

