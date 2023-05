Nessun taglio sui traghetti per Carloforte e La Maddalena 

Nessun ridimensionamento delle corse dei traghetti su La Maddalena e Carloforte.

Il rischio, ipotizzato nelle scorse settimane dalla Delcomar a causa dei costi eccessivi che non avrebbero consentito il mantenimento di tutti i collegamenti, è stato scongiurato in extremis: il numero e la frequenza dei traghetti che fanno la spola tra Carloforte e Portovesme e Calasetta e tra La Maddalena e Palau resta invariato. Soddisfazione e un grande sospiro di sollievo sulle due isole che rischiavano di dover fare i conti con una limitazione al diritto alla mobilità per i residenti.

«Possiamo comunicare ufficialmente che non ci sarà alcun ridimensionamento nel numero delle corse dei traghetti - ha detto Stefano Rombi, sindaco di Carloforte che nelle scorse settimane ha chiesto ai suoi concittadini di tenersi pronti per eventuali mobilitazioni - è stato possibile raggiungere un risultato positivo grazie all’atteggiamento collaborativo di tutti i soggetti, dalla Delcomar all’Ensamar alla Regione». Le interlocuzioni per scongiurare il pericolo di tagli su La Maddalena e Carloforte non si sono mai fermate, con l’obiettivo di mantenere invariato il numero delle corse. Resta, nell’immediato futuro, da affrontare il nodo del bando regionale per la gestione del servizio, andato deserto già due volte. «Ci auguriamo che il nuovo bando sia pronto al più presto - dice il sindaco Rombi - e che il servizio sia assegnato definitivamente». Il servizio dei traghetti diurni e notturni è stato prorogato fino a al 31 dicembre, il rischio di tagli dovuti ai costi insostenibili per le società è stato scongiurato. «Il forte senso di responsabilità e la consapevolezza delle gravi ripercussioni che sarebbero ricadute sui nostri concitta e le sodini e turisti nel caso di ridimensionamento delle corse - dice l’assessore ai Trasporti di Carloforte Gianluigi Penco - ha indotto l’assessorato regionale ai Trasporti e le società di navigazione a recepire le nostre richieste che si sono concretizzate».