«Nessun taglio nelle nostre scuole» 

Nel documento inviato in Regione con la proposta di dimensionamento scolastico 2026-27, c’ è la forte richiesta di non attuare alcun taglio. La conferenza provinciale presieduta dal presidente Paolo Pireddu ha votato un piano che non deve toccare nessuna dirigenza e la richiesta di mantenere lo staus quo.

Il passaggio più importante è stato però il dietrofront del Comune di Bosa rispetto alla richiesta di istituire un polo unico scolastico. Il sindaco, Alfonso Marras, pur ritirando la proposta, ha difeso il progetto riconoscendo tuttavia «la necessità di approfondire il tema riaprendo il confronto e il dialogo con tutti i soggetti coinvolti. Una proposta ambiziosa – ha spiegato Marras- che avrebbe dato i suoi frutti nel tempo e avrebbe potuto garantire maggiore programmazione e autonomia scolastica, evitando tagli che nel futuro potrebbero esserci per la diminuzione del numero degli alunni. Purtroppo, la proposta non ha visto il consenso di parte del personale scolastico, creando di fatto malcontento e proteste, acutizzate nell’ultima riunione di consiglio comunale. Questo ci ha portato a fare delle riflessioni profonde e conseguentemente a prendere delle decisioni basate sulle richieste formulate dal mondo della scuola, in un’ottica di collaborazione, condivisione e dialogo con tutte le parti coinvolte». Passo indietro che ha soddisfatto i sindaci della Planargia e del Montiferru occidentale, ed il consigliere provinciale bosano Angelo Masala. «Alla fine hanno prevalso il buonsenso e l’ascolto per chi vive la scuola tutti i giorni – osserva Masala -, mi auguro che per le prossime volte valgano la condivisione e l’ascolto quale modalità di rapporto perché le fughe in avanti sono sempre sconsigliate».

Ritenuta “irricevibile” invece la proposta avanzata dal sindaco di Ghilarza Stefano Licheri a nome dell’Unione dei Comuni del Guilcier, per istituire un “Globale” a Ghilarza e il ripristino del Comprensivo di Abbasanta. Sulla questione sì è registrato un lungo dibattito perché alcuni territori avrebbero potuto avanzare uguali richieste. Ora l’attesa è per le decisioni della Regione. Secondo le linee guida, l’Oristanese non dovrebbe subire alcun taglio ma Il presidente Pireddu ha invitato tutti «a sensibilizzare i consiglieri regionali e i parlamentari, affinché si adoperino per la tutela delle autonomie».

