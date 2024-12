«Nessun taglio alle nostre autonomie scolastiche» 

Erano stati già decisi nel corso della conferenza provinciale svolta nei giorni scorsi ad Oristano, ora un altrettanto secco no a qualsiasi ipotesi di soppressione di autonomie scolastiche è stato ribadito ieri mattina a Cagliari nella sede del Consiglio regionale dalla delegazione guidata dall'amministratore della Provincia, Battista Ghisu. Nella trasferta cagliaritana erano presenti diversi sindaci e sindacalisti, ricevuti dalla presidente della commissione Cultura, Camilla Soru, alla presenza anche di due consiglieri oristanesi, Antonio ed Alessandro Solinas.

Ghisu, dopo aver spiegato i motivi per i quali non può essere ancora una volta cancellata un’autonomia scolastica sulle 21 presenti, ha consegnato un dossier dove sono illustrati numeri circostanziati sul perché di questa richiesta. Tutti i primi cittadini e sindacalisti intervenuti hanno affermato come «un territorio svantaggiato e già penalizzato non può subire ulteriori tagli che penalizzerebbero ancora di più l’organizzazione didattica in una provincia» che già soffre per altre problematiche come l’isolamento e le difficoltà nei trasporti. Soru ha ascoltato e preso nota, garantendo come le rimostranze dell’Oristanese saranno portate all’attenzione dell’assessorato in fase di elaborazione del piano di Dimensionamento scolastico regionale. ( s. c. )

