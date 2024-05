Nessun sostituto per la pediatra in pensione 

Resta ancora scoperto a Isili il posto del pediatra di base. Dal primo maggio la dottoressa Giovanna Obino, pediatra di riferimento per decenni nel capoluogo del Sarcidano, è andata in pensione. La Asl di Cagliari ha provveduto con largo anticipo a pubblicare una manifestazione di interesse per la selezione ma fino ad oggi quella richiesta non è stata accolta e nessun pediatra o specializzando in pediatria, ha ancora deciso di partecipare: bando deserto.

La preoccupazione

La situazione ha messo in allarme tante famiglie che facevano riferimento all’ambulatorio della dottoressa Obino, centinaia i bambini del territorio che sono rimasti dunque senza medico. La Asl nei giorni scorsi ha provveduto ad informare gli utenti sulle possibili alternative a questa criticità: rivolgersi agli specialisti dei paesi vicini o al Consultorio..

«Considerate le numerose segnalazioni», ha detto l’assessora comunale ai Servizi sociali Erica Faedda, «ho preso contatti con il distretto sanitario che ha fornito delle alternative». Ad Isili infatti è presente il Consultorio dove sono presenti due pediatre che coprono il servizio tre volte alla settimana, il martedì dalle 8,30 alle 17,30, il mercoledì dalle 7,30 alle 14,30 e il giovedì dalle 8,30 alle 13,30.

Per accedere al servizio è preferibile contattare l’ufficio, descrivendo i sintomi ed evitare così degli eventuali contagi visto che il Consultorio è frequentato anche da donne in gravidanza.

Queste non sono i soli professionisti presenti nel territorio, ci sono altri due pediatri che, non avendo raggiunto il numero massimo di assistiti, possono prendere in carico i bambini di Isili orfani di medico. Una pediatra ha la sua sede nel poliambulatorio di Orroli, l’altra a Mandas.

Il Comune

«Con questo», ha aggiunto l’assessora Faedda, «auspichiamo che la situazione ritorni alla normalità nel più breve tempo possibile».

Qualcuno ha accettato la situazione e sta cominciando a rivolgersi ai medici disponibili del circondario, altri hanno manifestato il proprio disappunto sui social mettendo sul piatto della bilancia i casi di emergenza (alla luce anche del fatto che nella zona non esiste un Pronto soccorso pediatrico e quello dell’ospedale di Isili ha un orario limitato, dlle 20 è chiuso), il rischio che il monte pazienti delle due dottoresse raggiunga l’apice molto presto senza contare i continui spostamenti.

«Il bando per la pediatra ad Isili», ha detto il sindaco Luca Pilia, «è stato riaperto dalla Asl di Cagliari, non possiamo che sperare che qualcuno si decida a partecipare».

La carenza di medici, già registrata per l’ospedale San Giuseppe e per gli spacialisti di base, sta colpendo anche la fascia di utenti più debole come quello dei bambini e fa riemergere problemi noti legati alla sanità territoriale.

