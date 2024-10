Nessun sostituto di Duvan Zapata  

«Ho parlato con Cairo e Vagnati, resteremo così fino al mercato di gennaio». L'allenatore del Torino Vanoli fuga ogni dubbio sul possibile arrivo di un nuovo attaccante dal nutrito mercato degli svincolati. Lo ha detto senza mostrare il minimo dubbio a riguardo, a margine della cerimonia di consegna del “Pallone Granata”, premio voluto dall’Associazione Ex Calciatori Granata, a cui Vanoli ha partecipato per ritirare il premio destinato proprio a Zapata. Dietro a questa scelta ci sono diversi validi motivi: i giocatori attualmente disponibili non convincerebbero l'allenatore granata, non sarebbero comunque fisicamente al passo con la squadra e quindi si perderebbe tempo per una eventuale riatletizzazione. E a questo punto, meglio aspettare a gennaio, quando potrebbero sbloccarsi affari molto più allettanti. Tra questi il possibile arrivo di Simeone che piace tanto in casa Toro e che potrebbe lasciare senza particolari conseguenze il Napoli.

Non ci sarà quindi nessun volto nuovo nella gara di domenica sera a Cagliari. I rossoblù potranno così approfittare dell'assenza di Zapata non solo come bomber ma come capitano e leader nello spogliatoio. Un'assenza di peso che sarà colmata da Sanabria, già carichissimo per la sfida di Cagliari. Lo stesso Vanoli ha precisato: «Perdiamo un grande giocatore, ma adesso dobbiamo dare tutti di più ed essere ancora più determinati».

Dal campo

Intanto, i granata hanno ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo Robaldo, in attesa del rientro di tutti i giocatori dagli impegni con le rispettive nazionali (ancora 7 calciatori in giro tra Europa e Sudamerica tra cui lo stesso Sanabria, che sarà tra gli ultimi a tornare). Prosegue il tentativo di recuperare Ilic e Milinkovic-Savic per la partita, mentre sarà assente per squalifica Maripan.

