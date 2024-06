«Nessun sardo a Bruxelles, stop al collegio condiviso con la Sicilia» 

Ancora una volta nessun sardo candidato nella Circoscrizione Isole è stato eletto al Parlamento Europeo. È urgente cambiare le norme elettorali: «Come già nel 2019, il sistema che accorpa in una unica circoscrizione le due grandi isole italiane dimostra di penalizzare la rappresentanza della Sardegna, meno popolosa e più piccola della Sicilia, che di nuovo fa il pieno degli eletti», spiega il senatore del Pd Marco Meloni, che un anno fa ha presentato un disegno di legge che permetterebbe alla Sardegna di eleggere due parlamentari europei. «Attualmente è in attesa di calendarizzazione e interviene su due aspetti: sulle circoscrizioni, ridisegnando i confini dell’attuale circoscrizione Isole, dividendola in due distinte, Sardegna e Sicilia; e sulla modalità di attribuzione dei seggi, prevedendo l’assegnazione circoscrizione per circoscrizione, partendo dalla più piccola», aggiunge il senatore. Questo duplice intervento, unito a correttivi come la riduzione del numero di firme necessario per presentare una lista, «eviterebbe che i risultati elettorali delle circoscrizioni più ampie influenzino in maniera sproporzionata l’attribuzione dei seggi nelle più piccole e garantirebbe l’elezione di almeno due rappresentanti sardi al Parlamento europeo». Sulla questione è intervenuta anche la presidente della Regione Alessandra Todde: «Tra le tante battaglie da portare avanti c’è quella per riuscire a cambiare questo sistema elettorale che penalizza la Sardegna. È necessario cambiare al più presto le regole del voto europeo, così da consentire alle Regioni come la nostra di essere adeguatamente rappresentate».

