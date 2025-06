«Nessun ritardo nello sfalcio dell’erba, polemiche ingiustificate» 

Sullo sfalcio erba delle strade provinciali, l’amministratore straordinario della Provincia Sergio Murgia ritiene le accuse del sindaco Ignazio Locci «inaccettabili e incomprensibili, poiché non giustificate da alcuna reale emergenza o priorità. Il cronoprogramma degli sfalci lungo la rete viaria provinciale è noto da tempo anche al sindaco Locci, ed è stato definito in modo trasparente e oggettivo, tenendo conto delle condizioni di sicurezza, del rischio incendi e delle esigenze ambientali». La replica fa seguito alle dichiarazioni del sindaco che aveva sottolineato il mancato intervento della provincia lungo le strade di sua competenza. «Gli interventi - ha detto Murgia - riguardano oltre 300 chilometri di strade: un impegno significativo che la Provincia sta affrontando con due squadre operative attive nel Sulcis Iglesiente, procedendo a una media di 10 chilometri di sfalcio al giorno, con inizio lavori il 19 maggio e termine previsto entro il 30 giugno. La Sp76, oggetto della polemica, è già inserita nel cronoprogramma operativo e verrà regolarmente sfalciata nei prossimi giorni». La Provincia ha ribadito che tutti i Comuni del territorio hanno pari dignità, e che le operazioni di manutenzione vengono distribuite «in base a criteri tecnici e non a sollecitazioni mediatiche». (s. g.)

