Nessun rischio di trasmissione 

La psoriasi è contagiosa?

Assolutamente no! Non si trasmette tramite contatto fisico, oggetti, saliva o sangue. Non è legata all’igiene personale e non è una patologia infettiva, ma una malattia infiammatoria cronica a base autoimmune, caratterizzata, nella sua forma cutanea, da una proliferazione accelerata delle cellule dell’epidermide. Si manifesta più frequentemente (ma non esclusivamente) con placche eritematose e desquamanti. Alla base vi è spesso una predisposizione genetica, associata a una disfunzione del sistema immunitario. Condividere spazi e gesti quotidiani con chi ha la psoriasi non comporta un rischio di trasmissione.