Nessun rincaro sotto l’ombrellone 

Dopo l’estate 2022 da quasi tutto esaurito, nei chioschi e negli stabilimenti del litorale quartese, i prezzi restano stabili. Dall’anno del Covid, gestori e concessionari hanno mantenuto stabili le tariffe per l’affitto di lettini e ombrelloni in riva al mare, per non gravare sulle tasche dei bagnanti già costretti anche a pagare il parcheggio per assicurarsi un posto al sole. Prezzi? Si va dai 17 ai 25 euro giornalieri per due lettini e un ombrellone, con costi ovviamente più bassi nei giorni feriali e leggermente superiori nei weekend e festivi.

Gli operatori

All’Alta Marea, spiega il titolare Gianni Murru, «da tre anni manteniamo gli stessi prezzi». Che per due lettini e un ombrellone sono 18 euro dal lunedì al venerdì e 20 euro il sabato e la domenica. «Nonostante la concessione sia aumentata del 25%» aggiunge, «abbiamo deciso di lasciare tutto uguale e questa decisione ci ha premiato con più abbonamenti». Prezzi simili anche a Passaggio a Nord Ovest di Gigi Carta dove l’affitto di due lettini e un ombrellone è di 17 euro. «Il tariffario è quello dell’anno scorso» dice Carta, «e credo che questa formula ci premi in termini di ingressi. Piuttosto che aumentare preferisco inserire nuovi servizi, come le docce calde e le sedie per i disabili. Noi puntiamo molto sui clienti disabili, ne ospitiamo più di 150, abbiamo tante cooperative, non abbiamo nessuna barriera architettonica». Inoltre «è stata inserita un’ora di sport gratuita non solo per i disabili ma anche per gli anziani. E io sono tra i più penalizzati perché davanti al mio stabilimento ci sono tutti i parcheggi a pagamento».

Le tariffe

Prezzo leggermente più alto, ma comunque identico allo scorso anno al Chiringuito, dove l’affitto di due lettini e un ombrellone costa 24 euro. «Anche il nostro tariffario non è cambiato» dice il titolare Massimo Porru. Alessandro Vargiolu del Blu Sky aggiunge: «Non abbiamo aumentato le tariffe per il weekend e le abbiamo dimezzate dalle 14. Per il resto gli aumenti sono stati di un euro: 20 euro la prima fila, 19 la seconda e 17 dalla terza in poi». E dopo un periodo di chiusura riapre anche il Jinny Beach che applica le stesse tariffe del listino del 2020 con costi da 16 a 25 euro nel fine settimana. Il Lido Mediterraneo – unico stabilimento con le cabine del litorale - i rincari si attestano al 10% con tariffe dai 22 ai 26 euro. «Un aumento minimo purtroppo necessario e inevitabile» dice il titolare Pietro Pontis, «perché dobbiamo fare i conti con aumenti dappertutto, come la corrente, l’acqua, il gas».

