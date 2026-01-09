Nessun rincaro per i campi sportivi pubblici 

A Serramanna la Giunta comunale ha confermato le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali in vigore nell’anno passato. Nel dettaglio: il canone orario per l’uso della palestra annessa alla scuola media di via Sicilia è di 2,50 euro, con deposito cauzionale di 200 euro. Il canone sale a 3 euro all’ora (e cauzione di 200 euro) per la palestra delle elementari della stessa via Sicilia, mentre per l’impianto simile annesso alla scuola elementare di via Pellico il canone è di 2 euro e deposito cauzionale di 100.

Altre tariffe: palazzetto dello sport Bia Nuraminis 3,50 euro all’ora e deposito cauzionale di 500 euro, bocciodromo comunale 3 euro all’ora e deposito di 200, campo da calcio “Fausto Coppi” 13 euro l’ora e cauzione di 500 euro, campo da calcio “Campu Sa Lua” 7 euro l’ora e cauzione di 300 euro.

Ancora: l’uso degli impianti sportivi di Bia Nuraminis costerà 3 euro con deposito cauzionale di 200 euro se si usa il campo di calcio, e 3 euro l’ora e 200 euro di cauzione per la pista di atletica. Campo da basket in via Cagliari 4,50 l’ora e deposito cauzionale di 100 euro, campo polivalente (pallavolo, basket, calcetto) in corso Italia 5 euro e deposito di 200, campo comunale da tennis 4,50 l’ora e cauzione di 200 euro.

